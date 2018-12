شركة نيسان تدخل سوق المنافسة على فئة الكروس أوفر

كشفت شركة نيسان مؤخراً عن نموذجها الجديد من سيارات “مورانو” الكروس أوفر الشهيرة.

حيث جاءت “مورانو” الجديدة بتغيرات كبيرة طالت الهيكل الذي أصبح أكثر عصرية بفضل التصميم المميز للشبك الأمامي، والمصابيح الفريدة التي أدخلت عليها تقنيات LED، والعجلات الرياضية بمقاس 18 إنشاً.

هذا وأصبحت مقصورة هذه السيارة أوسع وزودت بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم الجلود، وواجهة قيادة تتوسطها شاشة كبيرة للتحكم بأنظمة المولتيميديا وتسمح برؤية خرائط تحديد المواقع والصور من الكاميرات الأمامية والخلفية.

كما زودت نيسان هذه المركبة بأنظمة أمان ممتازة ووسادات أمان هوائية لجميع الركاب، ومحركات بـ 6 أسطوانات بعزم 264 حصاناً، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

