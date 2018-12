هل شاهدت من قبل السيارة الطائرة من أودي وإيرباص؟

دخلت شركة أودي في تعاون مع شركة إيرباص على تطوير مركبة هجينة قد تغير مفاهيم النقل في المستقبل.

حيث تتألف المركبة من 3 أجزاء رئيسة: منصة بأربع عجلات تعمل بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وكبسولة يمكن وضعها فوقها لتتحول إلى سيارة كهربائية صغيرة، ومنصة مروحية قادرة على حمل الكبسولة لتشكل معها طائرة نقل صغيرة.

هذا وزودت جميع أجزاء المركبة بأحدث الأنظمة الإلكترونية لتمكنها من التحرك برا أو جوا عبر أنظمة التوجيه الذاتي، إذ يمكن تحديد مسار المركبة مسبقا من قبل الراكب نفسه، ويمكن لطرف آخر التحكم بحركتها عن بعد.

وبحسبالخبراء فإن هذه المركبة تعتبر حلاً ثورياً لمعالجة مشاكل الازدحام في المدن الكبيرة، فعندما ستكون الطرقات والشوارع مزدحمة، يمكن لراكبها أن يقلع في الهواء متجاوزاً الازدحام بكل سهولة.

