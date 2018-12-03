الصحة: مشكلة نقص الأدوية ستنتهي في المستشفيات كافة

أفاد رئيس اللجنة العليا للإشراف على العطاء العام محمد هيثم الاثنين، أن مشكلة نقص الأدوية بالمستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة ستنتهي قريبا.

وأوضحت وزارة الصحة في صفحتها الرسمية، أن حل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي العام ستحل عن طريق طرح العطاء الأول لسنة 2018، مشيرا إلى أن آخر عطاء عام نفذته الدولة الليبية كان سنة 2009.

وأكدت وزارة الصحة أن العطاء العام يغطي احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية،

ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام.

يُذكر أن رئيس اللجنة العليا للإشراف على العطاء العام محمد هيثم قد صرح السبت المنصرم أن المستشفيات العامة والمراكز الصحية ستنهض بخدماتها بداية العام المقبل.

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