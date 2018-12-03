إطلاق أول صاروخ روسي إلى “الفضاء الدولية”

أطلقت روسيا، اليوم الاثنين، صاروخاً محلي الصنع إلى محطة الفضاء الدولية، حاملاً على متنه 3 رواد، في أول رحلة فضائية روسية مأهولة.

وتوجه الصاروخ الروسي “سويوز” إلى محطة الفضاء الدولية في ثاني رحلة له، بعد أن حال عطل فني دون إطلاقه في شهر أكتوبر الماضي.

وتم اختيار الرائد الروسي أوليغ كونونينكو، والرائدة الأميركية آنا ماكلين، والكندي دافيد سانت جاك، لخوض الرحلة الروسية الأولى من نوعها.

وبدأ الصاروخ الروسي رحلته في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش، ومن المُتوقع أن تستمر ست ساعات وست دقائق.

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