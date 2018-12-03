المهرجان الدولي لأفلام الهجرة يحل بـ100 دولة

يحل المهرجان الدولي لأفلام الهجرة في نسخته الثالثة، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، في 100 دولة بنفس الوقت، من خلال 31 فيلماً تتناول قصصاً إنسانية لمهاجرين حول العالم.

وينعقد المهرجان من 28 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2018، لتسليط الضوء على قضايا المهاجرين والتحديات التي يواجهونها في التأقلم مع المجتمعات الجديدة، من خلال 31 فيلماً تتناول قصصاً إنسانية لمهاجرين حول العالم

وانطلق المهرجان هذا العام تحت شعار “الوعد وتحدي الهجرة، والمساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون لمجتمعاتهم”. حيث تم اختيار مجموعة من الأفلام لفتح مجال النقاش حول الهجرة بين الجمهور، وتعالج الأفلام موضوعات مهمة حول الهجرة مثل هجرة العمال وإدارة الحدود والأطفال المتنقلين عبر الحدود.

وعرضت مكاتب المنظمة الدولية للهجرة أفلام المهرجان في وقت واحد، حيث تتضمن أفلاما قصيرة وأفلاما وثائقية وأفلام خيال، تلبي احتياجات الشباب والكبار على حد سواء، وتعرض قصص الأشخاص المتنقلين وكيفيه اندماجهم مع المجتمعات التي تستقبلهم وتأثير ذلك على تلك المجتمعات.

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