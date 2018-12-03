رفع قضايا تعويضية بالمليارات ضد شركة ماريوت بسبب الاختراق

واجهت شركة ماريوت العالمية العديد من القضايا بعدما أعلنت الجمعة الماضية عن اختراق أصاب قاعدة بيانات الحجوزات وأتاح الوصول لمعلومات 500 مليون عميل من قبل مخترقين.

فقد طالب المتضررين بالتعويض عن الآثار المترتبة عن إفشاء بياناتهم والتي تضمن معلومات شخصية بالإضافة لأرقام بطاقات الائتمان، وكان من أوائل رافعي الدعوات على ماريوت رجلين من ولاية أوريغون الأمريكية ثم تبعتها دعوى قضائية أخرى في ولاية ماريلاند لنفس الغرض.

وقدرت دعوة رجلي أوريغون الأضرار التي لحقت العملاء بحوالي 12,5$ مليار وهو مبلغ ضخم جداً تم تقديره على أساس تعويض كل فرد متضرر بمبلغ 25$ كحد أدنى للوقت الذي قضاه لإلغاء بطاقته الائتمانية على أثر الاختراق حسب تصريحات رافعي الدعوة لإحدى الصحف المحلية الأمريكية.

وكانت دعوة ولاية ماريلاند مرفوعة بواسطة شركة المحاماة الشهيرة Murphy, Falcon & Murphy نيابة عن المتضررين الـ 500 مليون، لكن لم يتم التطرق لأي من المبالغ المالية التعويضية في هذه القضية للحظة على عكس قضية أوريغون.

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