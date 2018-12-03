شركة “Chery” تسحب سياراتها الحديثة من أجل إصلاح الأعطال الفنية والتقنية

أعلن وكلاء شركة “Chery” في موسكو أن شركتهم تنوي سحب دفعة من السيارات المطروحة في روسيا بسبب أعطال فنية.

وأشارت “Chery” إلى أن عمليات الإصلاح ستكون مجانية، وأنها بدأت بمراسلة مالكي سيارات “Tiggo 3” في روسيا لمراجعة مراكزها المعتمدة هناك والتحقق من سلامة مركباتهم، ويأتي قرار الشركة بعد حزمة من الإجراءات الروسية التي أوقفت مبيع هذا النوع من السيارات على أراضي الاتحاد الروسي، كونها اعتبرت غير مطابقة للمواصفات التي يفرضها الاتحاد الجمركي هناك، وفيها مشاكل تقنية وفنية في تصاميم الزجاج قد تؤثر على سلامة الركاب.

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