الدنمارك تعتزم تجميع مهاجرين بجزيرة غير مأهولة

تعتزم الحكومة الدنماركية تجميع مهاجرين وطالبي لجوء في جزيرة “ليندهولم” غير المأهولة، البالغة مساحتها 7 هكتارات.

وبحسب موازنة 2019 التي أعلن عنها وزير المالية كريستيان ينسن، سيتم تجميع أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم تتمكن السلطات من إرسالهم إلى بلدانهم، والمتورطين في جرائم معينة بانتظار إعادتهم إلى بلدانهم، في مركز “الإعادة” الذي سيُبنى في جزيرة ليندهولم التابعة لبلدية فوردنغبورغ.

وسيجري تصميم مركز الإعادة ليستوعب 125 شخصًا ومن المخطط افتتاحه عام 2021، وسيتم توفير المواصلات إليه عن طريق العبارات.

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