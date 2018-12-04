حفل 3 أيام وتزيين الفيلة والحناء.. تكاليف خيالية لزفاف بريانكا شوبرا‎

بريانكا شوبرا هي ملكة بوليوود، ولذلك فإن حفل زفافها يستحق أن يوصف بأنه الزواج الملكي الثالث بعد زفاف الأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك، وقبلهما زفاف الأمير هاري وميغان.

مكان زواج بريانكا:

قصر “أوميد بهاوان الملكي Umaid Bhavan”، هو الجدير بأن يكون مكان عقد قران الممثلة العالمية، 36 عامًا، على المغني والممثل الأميركي نك جوناس، 26 عامًا، في حفل ضخم وفاخر يستمر 3 أيام وفقًا لتقاليد الزواج الهندية، وبلغت تكلفته إلى الآن نصف مليون دولار.

ويضمّ القصر التاريخي 64 جناحًا فخمًا للإقامة، يختلف سعر الليلة الواحدة بين الغرف المختلفة فيه، وتبدأ الأسعار من 280 جنيهًا إسترلينيًا، ويصل السعر في الجناح الملكي الرئيسي إلى 12 ألفًا و270 جنيهًا إسترلينيًا.

أزياء وتقاليد مختلفة:

توجّه العروسان أمس الاثنين إلى دلهي لإقامة ثاني أيام حفل زفافهما، بعدما كان اليوم الأول في جودبور، ومن المقرّر أن يكون اليوم الكبير اليوم الثلاثاء هو آخر أيام احتفالات الزواج.

وظهرت بريانكا أمس بزيّ مزركش رائع ومبهج للغاية، أما اليوم فظهرت بالزيّ الهندي التقليدي المعروف باسم “الساري” بلون أخضر زمردي أنيق مطرّز بزهور ذهبية، وبالطبع رسمت على يديها أحد تقاليد الزواج الهندية الراسخة وهي الحناء.

وتبادل الزوجان النذور، وفقا لتقاليد ديانة زوجها، المسيحية، وسط احتفالات هندوسية تنتمي في تقاليدها إلى الأسرة الهندية.

عادات الزواج الهندية وتزيين الحيوانات:

تغلب إقامة حفلات الزفاف الهندوسية عند غروب الشمس، وتزيّن الحيوانات في الحفل كالخيول أو الفيلة بأشكال مزخرفة تقليدية، وتتميز التقاليد الهندية بالكثير من العادات المبهجة من ضمنها ليلة الحناء أو “الميهندي”.

وتتضمّن ليلة الميهندي الرقص على أغانٍ فلكلورية، وهي مخصّصة للنّساء فقط، وهي من أكثر تقاليد الزّفاف الهندية شهرة، ويرمز رسم الحناء إلى الرابطة بين المرأة وزوجها المستقبلي، وهناك النار المقدّّسة وهي من أسس إقامة حفل الزّفاف الهنديّ، كما إن هناك اللباس التّقليدي للضيوف في الأعراس المعروف باسم الساري.

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