“تويتر” يسجل كل اهتماماتك دون أن تدري.. تعرف عليها في 5 خطوات

يجمع موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الكثير من البيانات عنك، ويكوّن ما يسميه “قائمة الاهتمامات الاستدلالية”، والتي يستخدمها من أجل تحديد اهتماماتك، لتوجيه الإعلانات لك بشكل أكثر تحديداً، فمن البرامج التلفزيونية المفضلة إلى المحتوى الرياضي وحتى الأشياء التي قد تبدو لك عشوائية فهي مقصود إرسالها لك.

ولكن هل فكرت يومًا، أنك من الممكن أن تتعرف على قائمة اهتماماتك كما حددها لك موقع “تويتر”؟ بل وتتحكم فيها؟

موقع “تويتر”، سهل الأمر موخرًا عن طريق ميزة جديدة، كشف عنها هذا الأسبوع، وهذه هي الطريقة الصحيحة للتعرف على قائمة اهتماماتك :

-1في البداية توجه إلى قائمة ضمن علامة التبويب “الإعدادات والخصوصية”Settings and privacy .

-2 اختر “البيانات الخاصة بك “Your Twitter data والتي يمكنك العثور عليها تمامًا أسفل قائمة الإعدادات.

-3 مرر لأسفل إلى القسم بعنوان “الاهتمامات وبيانات الإعلانات Interests and ads data”.

4- يمكنك من خلال هذه القائمة التعرف على المعلومات والبيانات والاهتمامات التي جمعها “تويتر” عنك، وكذلك البيانات التي يشاركها ليسهل وصول الإعلانات لك.

-5 تظهر لك بعض الاهتمامات التي يكون بجوارها علامة “صح”، فبعضها سيكون منطقياً لك ولكن بعضها لن يكون كذلك ويمكنك التحكم في الأمر.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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