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لبشرة مشرقة خالية من الشوائب.. جربي قناع “الكينوا” والعسل

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“الكينوا”، أحد المنتجات التي تعمل على تنقية البشرة من الشوائب وتطهير مسامها من الترسبات، فهو غني بمادة الليسين التي تعزز إنتاج الإستين الذي بدوره يعمل على تنشيط عملية إنتاج الكولاجين، كما أن به جذيرات حرة تساعد على التخلص من تصبغات البشرة والبقع الداكنة.

إلى جانب ذلك، فـ”الكينوا” غني بفيتامين B الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة، والحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة، واليوم نقدم لكِ قناع “الكينوا” لبشرة أكثر نضارة وحيوية:

المكونات:

– 2 ملعقة من الكينوا المسلوق

– 2 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

– نصف ملعقة زبادي

– عصير نصف ثمرة ليمون صغيرة

خطوات التحضير:

– حضري الكينوا المسلوق جيدا.

– أضيفي له العسل الطبيعي، ثم الزبادي وبعدها عصير الليمون.

– اخلطيه جيدا حتى تحصلين على خليط متجانس جيدا.

– طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

– اشطفي بشرتك جيدا وطبقي الكريم المرطب الخاص ببشرتك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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