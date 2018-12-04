يعتبر البرتقال من الفواكه المميزة والمحبوبة، فهو فاكهة الشتاء الشهيرة بمحتواها العالي من فيتامين سي الضروري لوقاية الجسم من أمراض الشتاء. فما هي فوائد البرتقال؟

البرتقال هو فاكهة حمضية مشهورة في موسم الشتاء ومحببة لمعظمنا، وتعتبر مصدراً غنياً جداً بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، فلنتعرف أكثر على فوائد البرتقال فيما يلي.

الوقاية من السرطان ومكافحته

أثبتت العديد من الأبحاث فوائد البرتقال والحمضيات بشكل عام في:

مكافحة عدد كبير من أنواع السرطان بما في ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون.

بما في ذلك سرطانات الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون. تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد ، وهذا يرجع ربما إلى محتواه من الكاروتينات وهي مضادات أكسدة قوية.

، وهذا يرجع ربما إلى محتواه من الكاروتينات وهي مضادات أكسدة قوية. قشر البرتقال يمنع ويقي من سرطان الرئة، وذلك بسبب احتوائه على المادتين التاليتين: البوليميثوكسفلافونز (Polymethoxyflavones)، والليمينويد (liminoid)، ويساعد الأخير أيضاً على الوقاية من سرطانات المعدة والقولون والثدي.

البرتقال وخفض الكولسترول

محتوى البرتقال العالي من الألياف القابلة للذوبان يجعله مفيدا جداً في خفض مستوى الكولسترول في الدم.

يحتوي قشر البرتقال الأبيض (اللب) على مركبات من الفلافينويدز تساعد على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة ” الكولسترول السيء”.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يعتبر البرتقال فاكهة غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم، وهي:

مواد مسؤولة عن تنظيم وتعزيز وظيفة القلب.

يعتبر البوتاسيوم عنصراً هاماً من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، فعندما تنخفض مستويات البوتاسيوم، تصبح ضربات القلب غير طبيعية، في حالة تسمى بعدم انتظام ضربات القلب.

كما وللبرتقال دور في تنظيم ضغط الدم العالي، حيث أن الفلافونويد الموجود في البرتقال يساعد على تنظيم ضغط الدم المرتفع، فالمغنيسيوم المتواجد فيها يساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

البرتقال غني بفيتامين C الذي يحمي الخلايا عبر مقاومة الجذورالحرة.

تعمل مضادات الأكسدة فيه ضد الالتهابات الفيروسية، حيث تشير الدراسات إلى أن وفرة مادة البوليفينول في البرتقال يحمي من العدوى الفيروسية.

الوقاية من الإمساك

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحفز العصارة الهاضمة في الجهاز الهضمي، وتسهل عمل الأمعاء وعمليات الهضم عموماً، مما يساعد على الوقاية من الإمساك ومعالجته

الحفاظ على صحة الجلد والعيون

يعتبر البرتقال غنياً بمركبات الكاروتين التي:

يتم تحويلها إلى فيتامين أ لتساعد على منع الضمور البقعي ومكافحة العشى الليلي والمحافظة على الرؤيا.

تعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف مما يحمي أيضا البشرة من الجذور الحرة و يمنع علامات الشيخوخة.

يساعد البرتقال على الوقاية من سرطان الجلد ، فالفلافونويدات في قشر البرتقال الأبيض (اللب) -وبمساعدة فيتامين سي- تؤخر عمليات نمو الخلايا السرطانية.

البرتقال كنز غذائي

يحتوي البرتقال على:

السكريات البسيطة التي تزود الجسم بالطاقة مما يجعله من أغذية الرياضيين المميزة.

السكريات ذات المؤشر الجلايسمي المنخفض، وهذا يعني بأنه طالما أنك لا تستهلك الكثير من البرتقال في وقت واحد، فإنه لن يؤدي الى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويسبب مشاكل مع الأنسولين أو زيادة الوزن.

العديد من المواد الغذائية المتنوعة، ويعتبر منخفضاً في السعرات، ولا يحتوي على الدهون المشبعة أو الكوليسترول.

نسب جيدة جداً من فيتامينات ب المركبة، مثل الثيامين والبيريدوكسين وحامض الفوليك.

مضادات الأكسدة النباتية والكيميائية، والألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

البرتقال وتعزيز امتصاص الحديد

نظراً لكون البرتقال مصدراً غنياً بفيتامين سي، فإن تناوله مع مصادر غذائية غنية بالحديد يعزز من امتصاص الحديد في الأمعاء.

المصدر: ويب طب

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