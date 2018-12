حبة واحدة للوقاية من أمراض القلب والكوليسترول والضغط

في سابقة هي الأولى من نوعها ينضم لبنان الى اكثر من 33 دولة حول العالم يتوافر فيها دواء جديد يجمع ثلاثة مكونات للوقاية من أمراض القلب والكوليسترول والضغط.

يلزم علاج هذه الحالات عدد كبير من الأدوية هدفها الوقاية والتقليل من مخاطر الاصابة بأزمات قلبية، إلّا أنّ الاستخدام العالمي والمحلي لهذه الأدوية لا يزالُ مُنخفضًا جدًا نتيجة عدم التزام المريض بالعدد الكبير من الأدوية الموصوفة له.

في هذا الصدد، قامت مختبرات “فيرير” (Ferrer) العالمية بتطوير حبة متعدّدة الوظائف تتألف من ثلاثة أدوية مُوصى بها من الجمعية الاوروبية لأمراض القلب (ESC) والكلية الأميركية لأمراض القلب (AHA).

الحبة المتعددة والمتعارف عليها بالـ”Polypill” في الوسط العلمي، تشمل الدواء المُسيّل للدماءِ (Acetyl Salicylic Acid) ) إضافةً إلى دواء للكوليسترول (ِAtorvastatin) مع دواء لضغط الدم (ACE inhibitor: Ramipril).

“استبدال الثلاثة أدوية الموجب أخذها بالحبة المتعدّدة يُقلّص فاتورة المريض بنحو 70%”، بالإضافة الى التزام المريض وضمان استمرارية العلاج، تُقدّم الحبة المتعدّدة فُرصة لتقليص الفاتورة العلاجية، وتخفيض كلفة العلاج على المريض والجهات الضامنة.

يُشكّل إطلاق هذا الدواء إضافة كبيرة للتقدّم في مجال أمراض القلب من حيث توفير السهولة في العلاج لجميع المرضى وبخاصة كبار السن الذين يتناولون عدداً كبيراً من الأدوية.

