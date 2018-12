الصين.. الدولة التي منعت البذخ في حفلات الأعراس

تحارب الصين في إطار حملة إصلاح شاملة احتفالات الزفاف التي تكلف مبالغ باهظة؛ إذا أعلنت أنها ستُوحد طقوس الحفلات بقواعد بسيطة، بعيدًا عن البذخ المُسرف.

وقالت وزارة الشؤون المدنية الصينية، إن حفلات الزفاف الباهظة، ارتفعت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين في البلاد، وتسببت بتفشي عبادة المال وتدني الأخلاق، داعيةً لعقدها بطريقة اقتصادية وأكثر تحضرًا.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي، أن التنافس بين الجيران والأصدقاء على إحياء حفلات الزفاف أدى لإنفاق المزيد من المال، لتصل تكلفة حفلات الزفاف إلى أكثر من 11 ألف جنيه إسترليني، الأمر الذي أدى لإعاقة النمو وزيادة الفقر في الأماكن الريفية، والتأثير سلبًا على الانسجام العائلي والصحة المجتمعية.

