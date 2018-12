العراقيون يتخطون حاجز الـ38 مليونًا‎

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، أن مجموع سكان البلاد، تجاوز الـ38 مليون نسمة، يمثل الذكور العدد الأكبر منهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “مجموع السكان الكلي في العراق تجاوز الـ38 مليون نسمة، وأن شريحة الأطفال في البلاد من (صفر إلى 14 سنة)، يشكلون الشريحة الأكبر بين الشرائح العمرية للسكان، بعد تجاوز عددهم 15 مليونًا، وذلك وفقًا للتقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء خلال العام الحالي 2018″.

وأضاف بيان الوزارة، أن “شريحة الشباب من عمر 15-39 سنة جاءت في المرتبة الثانية من حيث الحجم السكاني، إذ بلغ عددهم 15 مليونًا و240 ألف نسمة، واحتلت الشريحة العمرية من 15-19 سنة المساحة الأكبر بعدد تجاوز الـ4 ملايين بقليل”.

وأشار البيان إلى أن “الفئات العمرية بين 40 سنة إلى 59 سنة شكلت الحجم الثالث بين سكان العراق، وفقًا للتقديرات السكانية، إذ بلغ عددهم 5 ملايين و650 ألف نسمة”، لافتًا إلى أن “المجتمع العراقي وفقًا لمعطياته الديموغرافية يُعد مجتمعًا شابًا ونشطًا اقتصاديًّا، لأن النسبة الأكبر من سكانه 15 – 69 سنة هي ضمن السكان النشطين اقتصاديًّا”.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن 8 ملايين مواطن أغلبهم من الشباب لا يجيدون القراءة والكتابة، وسط تحذيرات من اتساع ظاهرة الأمية في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

