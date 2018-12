بسبب مرض مفاجئ.. الخطوط الهندية تُلغي 14 رحلة

ألغت شركة “Jet Airways” الجوية الهندية 14 من رحلاتها الجوية المقررة ليومي الأحد والاثنين، بسبب رفض الكثير من طياريها العمل جراء “حالتهم الصحية السيئة”.

ونقلت قناة “NDTV” الهندية عن مصادر مطلعة أن الطيارين أبلغوا قيادتهم بإصابتهم بـ”مرض مفاجئ” بعد أن رفضت الشركة مرة أخرى أن تدفع لهم متأخرات الرواتب على مدى الأشهر القليلة الماضية. وللمرة الأخيرة حصل الطيارون على رواتبهم في سبتمبر الماضي وكانت جزئية.

وقال المصدر: “بسبب شكاوى الطيارين من حالتهم الصحية السيئة ألغت الشركة 14 من رحلاتها الجوية المقررة مسبقا. وفي حقيقة الأمر يحتج الطيارون (بهذه الصورة) على عدم دفع رواتبهم، وكذلك عدم رغبة نقابتهم (National Aviator’s Guild) في حل هذه القضية مع قيادة الشركة.

بدورها اعتذرت شركة الطيران من زبائنها بسبب إلغاء الرحلات الجوية، مؤكدة استعدادها لتنفيذ كل التزاماتها المالية أمام زبائنها بشكل كامل.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: “تواصل الشركة دعم كل عمالها والتعاون معهم بالكامل، بمن فيهم الطيارون والخبراء التقنيون.. وتعمل قيادة “Jet Airways” بنجاح على تسوية المسائل العالقة مع عمالها”.

