هل يمكن السفر عبر الزمن؟”، سؤال شغل الكثير من العلماء والناس، وظهرت له نظريات عديدة، وأفلام وسيناريوهات مختلفة، لكن هل هو فعلا يمكن أن يتحقق بصورة واقعية.

نشر موقع “فيوتشريزم” العلمي المتخصص، تقريراً، وصفه بأنه يحمل الإجابة القاطعة بشأن إمكانية السفر عبر الزمن.

وقالت الدراسة إن العلماء اكتشفوا شكلا جديدا لنواة الذرة، والتي تجعل السفر عبر الزمن “أمرا مستحيلا”.

وأشارت الدراسة، المنشورة إلى أن الشكل الجديد، الذي اكتشفه العلماء لنواة الذرة، أظهرت أن النواة تشبه إلى حد ما “الكمثرى” غير المتناظرة.

ولاحظ الباحثون ذلك الأمر في نظائر الراديو-224، ونظائر الباريوم-144.

ويظهر من خلال الشكل الجديد للنواة أن لديها كتلة أكبر على جانب واحد، وهو ما يدمر نظرية “تناظر المرآة” التي بني عليها فكرة السفر عبر الزمن، التي تحتاج نواة متناظرة حتى يمكن السفر عبر الزمن.

ولكن التوزيع غير المتكافئ لكتلة النواة يجعل شحنة النواة تسير في اتجاه معين في المكان، وهو ما يفسر، وفقا للدراسة لماذا الوقت يمضي إلى الأمام فقط وليس إلى الخلف.

أما إذا ما شكل النواة مثلا، دائري، أو أي شكل متناظر، فيمكن من خلال أن يسير في أي اتجاه سواء من الماضي إلى الحاضر أو من الحاضر إلى المستقبل أو من الحاضر إلى الماضي.

