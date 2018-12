طريقة طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية

علاج طبيعي يحل مشكلة التهاب الجيوب الأنفية[إنترنت]يعتبر التهاب الجيوب الأنفية وتضخم اللحمية من المشكلات الشائعة عند الكثيرين وخصوصا في المناطق الجافة وعالية الرطوبة، إلا أنه يمكن التخلص من هذه المعاناة عبر وصفة طبية بسيطة.

والتهاب الجيوب، هو التهاب الجيوب المجاورة للأنف، مما يؤدي إلى أعراض عدة، مثل انسداد الأنف وضعف الشعور بالرائحة والتهاب الحلق والسعال.

ووفق ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية عن أخصائيين، فإن خل التفاح هو العلاج الطبيعي الذي يعالج تراكم البكتيريا والالتهابات الشديدة في الأنف، والتي تسبب الصداع المستمر والحمى أيضا.

ويحتوي خل التفاح على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأحماض الماليك، التي يمكن أن تستهدف الانسداد بشكل مباشر.

وحين يؤخذ عن طريق الأنف عبر الرش فإنه يفصل المخاط وينظف المسالك الهوائية ويحارب العدوى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الأطباء ينصحون بتناول ملعقة أو ملعقتين من خل التفاح كل يوم، لأنه يساهم كذلك في تعزيز نظام المناعة.

وكانت دراسة طبية قد وجدت أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن ربما يؤثر على عدد كبير يقدّر بـ25 مليون شخص في الولايات المتحدة، وغالبا ما يكون العلاج بالمضادات الحيوية غير فعال.

