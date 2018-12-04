تطبيق سكايب يستحدث تقنية جديدة قريباً

أطلقت شركة ” مايكروسوفت” ميزة جديدة على تطبيق التراسل الخاص ” سكايب” تعين الذين يعانون من ضعف بالسمع ، أو يواجهون مشاكل باستقبال الصوت جراء ضعف الانترنت ، على مواجهة تلك المشاكل .

الميزة تتضمن إضافة تقنية إضافة النصوص المكتوبة على مكالمات الفيديو والتي تتميز بأنها تعمل وفق تقنيات “الذكاء الصناعي” أي أن المستخدم بمجرد ما يتحدث سيترجم البرنامج كلامه مكتوبا على الدردشة المرئية، بجانب نقل الصوت أيضا.

ووعدت الشركة الأمريكية أن توفر تلك الخدمة في وقت لاحق، مرفقة بترجمة للكلام، إذا ما كان الشخص يتحدث بلغة مختلفة عن اللغة الخاصة بالمتحدث معه على سكايب.

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