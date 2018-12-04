Pbug أفضل لعبة على مستوى العالم

أعلنت شركة غوغل عن قائمة أفضل تطبيقات الهواتف الذكية لنظام التشغيل أندرويد ، وفق موقع مشابل .

وجاء تطبيق تعلم اللغات Drops بمقدمة تلك التطبيقات ، حيث يمكن لمستخدمه تعلم 31 لغة ، فيما حصلت لعبة Pbug على لقب أفضل لعبة بالعالم.

وصنفت غوغل قائمة تفضيلاتها إلى عدة أقسام، من بينها “التطبيقات الأكثر إمتاعا” والتي جاء في مقدمته تطبيق Vimage والذي يتيح إدراج رسوم الأنيميشن إلى الصور الشخصية، وقسم “الكنوز المخفية أو التطبيقات غير الرائجة”، والذي جاء في مقدمته تطبيق Slowly الذي يتيح التواصل مع الأصدقاء عن بعد.

وتضمنت القائمة أيضا تصنيف “تطوير الذات”، والذي جاء في مقدمته تطبيق Mimo الذي يتيح تعلم كتابة الأكواد، وفي المركز الثاني تطبيق10% Happier الذي يقدم حلول بسيطة لتعلم التأمل والاسترخاء.

وفي قسم “المساعد اليومي”، جاء تطبيق Tasty في المركز الأول وفي المركز الثاني جاء تطبيق Otter Voice Notes، وأخيرا حاز تطبيق YouTube TV على الأفضل بين اختيارات المستخدمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا