كشفت شركة آبل عن قائمة بالتطبيقات الأكثر تحميلاً في 2018 على أجهزة آيفون وآيباد، ليأتي تطبيق يوتيوب في الصدارة، متفوقاً على إنستغرام وسنابشات.

حيث تقدم يوتيوب للمركز الأول، في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على أجهزة آبل، بعد أن كان في المركز الثالث العام الماضي، بينما تراجع تطبيق بيتموجي الأكثر تحميلاً في 2017 للمركز السادس.

وأصبح يوتيوب المنافس الأشرس لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار استفتاء أخير أن يوتيوب هو الموقع الأكثر استخداماً بين المراهقين.

وهذه قائمة التطبيقات الأكثر شعبية والأكثر تحميلاً خلال عام 2018 حسب آبل:

1- يوتيوب

2- إنستغرام

3- سناب شات

4- فيسبوك ماسنجر

5- فيسبوك

6- بتموجي

7- نيتفليكس

8- خرائط غوغل

9- جيميل

10- سبوتيفاي

The post تعرف على التطبيقات الأكثر تحميلاً على هواتف آيفون في 2018 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا