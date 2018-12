بالصور.. شاهد روعة الزوايا الحادة في أغلى سيارة دفع رباعي في العالم

كشفت شركة “IAT” الصينية في معرض لوس أنجلوس الأخير سيارة “Karlmann King” التي تعد أغلى سيارة دفع رباعي في العالم.

حيث بنيت هذه السيارة التي يبلغ سعرها 3.8 مليون دولار على منصة كتلك المخصصة لسيارات “Ford F-550” البيك آب الكبيرة، وجاءت بتصميم فريد، تعكس روعته الزوايا الحادة كتلك الموجودة على الطائرات الشبحية الحديثة.

أما بالنسبة للسيارة من الداخل، فقد زودت قمرة هذه المركبة بجميع وسائل الرفاهية، من المقاعد المريحة المكسوة بأفخم أنواع الجلود، إلى أحدث أنظمة المولتيميديا والشاشات، وصولا إلى حجرات لتبريد وتسخين الأطعمة والمشروبات، ورفوف خاصة للكؤوس.

هذا وزودت هذه المركبة بمحرك بنزين بسعة 8 لترات بعشر أسطوانات وعزم 400 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وأنظمة تعليق تجعلها قادرة على اجتياز أصعب الطرق.

