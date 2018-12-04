زيت الثوم .. علاج لمرض خطير

كشف بحث علمي حديث عن وجود فائدة هامة للثوم، والتي تتمثل بعلاج مرض “لايم” الذي يسبب اضطرابات خطيرة في وظائف الجسم والجهاز العصبي خصوصا.

وأكد القائمون على الأبحاث في جامعة جون هوبكينز، أن الزيوت المستخلصة من عدة مواد نباتية تمتلك القدرة على محاربة البكتيريا المسببة لعدوى المرض، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقام الباحثون بإجراء اختبارات طالت 35 نوعا من الزيوت، بهدف قياس قدرتها على قتل بكتيريا “بورييليا بوغردوفيري” المسؤولة عن مرض “لايم”، وكشفت النتائج عن تسجيل زيت الثوم نجاحا كبيرا في هذا الشأن.

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