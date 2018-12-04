قطع خشبية نادرة في حطام سفينة غرقت منذ أكثر من 300 عام!

عثر غواصون على قطع نادرة من الأخشاب المحفوظة في حطام سفينة، غرقت منذ أكثر من 300 عام بعد إعادتها من قبضة قراصنة أسروها في إسبانيا.

سفينة النقل “HMS Schiedam” الهولندية سيطر عليها قراصنة مغربيون عام 1683، ثم تمكنت القوات البريطانية في وقت لاحق من الاستيلاء عليها، قبل أن تفقد إلى الأبد في خليج “Gunwalloe”، في المقاطعة الإنجليزية كورنوال، في 4 أبريل 1684.

وبحسب موقع روسيا اليوم فقد شملت الاكتشافات السابقة المدافع والقنابل اليدوية وغيرها من الأسلحة، لكن الغطاس مارك ميلبورن، من مؤسسة علم الآثار البحرية في كورنوال، “Cornwall Maritime Archaeology”، قال إن الخشب يعد اكتشافاً خاصاً للغاية، لأنه من النادر العثور على خشب غارق منذ ذلك الوقت ولم يتآكل.

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