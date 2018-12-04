دراسة تكشف عن فائدة جديدة للشوكولاته وحمايتها من مرض خطير

كانت دراسات سابقة قد أشارت إلى دور الشوكولاته في خفض ضغط الدم، وتقوية الذاكرة، وتحسين صحة الأمعاء، إلا أن الدراسة الجديدة أوضحت أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاته 3 مرات في الشهر، أقل عرضة للإصابة بالجلطات، وفق ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية.

وقال خبير التغذية في جامعة “كوفنتري”، دوين ميلور: “لطالما اعتبر الناس الشوكولاته طعاماً يثير الإحساس بالذنب، لكنها في الواقع ليست طعاماً سيئاً، فهي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لكنها أيضا غنية بالزنك والمغنيسيوم والحديد”، بحسب موقع (سكاي نيوز عربية).

وأضاف: “بالرغم من أن الشوكولاته تحتوي على دهون مشبعة، فإنها لا تسبب أضرارا كغيرها من الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة، كزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو رفع نسبة الكولسترول”.

وأوضح خبير التغذية، أن الفائدة المهمة للشوكولاته مرتبطة بصحة القلب، كونها تحسن صحة الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكولسترول.

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