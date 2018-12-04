انخفاض الدولار الأمريكي عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأمريكية والعالمية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل، بالإضافة إلى انخفاض عوائد السندات لأجل عشر سنوات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.6 % إلى مستوى 96.29 نقطة، الأدنى منذ 23 تشرين الثاني الماضي، حيث مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 96.87 نقطة، وأعلى مستوى عند 96.88 نقطة.

وأنهى المؤشر تعاملات الأمس منخفضاً بنسبة 0.3%، في ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل، خاصة بعد الإعلان عن هدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء إلى 2.94%، والذي يعد أدنى مستوى منذ منتصف أيلول الماضي ، بفعل ارتفاع الشكوك تجاه مسار رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2019 .

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