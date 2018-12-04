آبل تعتزم بث الموسيقى عبر أمازون في خطوة غير مسبوقة

تعتزم شركة أبل التعاون مع شركة أمازون فيما يخص البث الموسيقي، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع آفاقها.

وبدءا من 17 ديسمبر سيكون مستخدمي أبل على موعد لاستخدام خدمة آبل ميوزيك بواسطة أجهزة إيكو من أمازون، وهي منصات ذكية قائمة على خدمة المساعدة الصوتية “أليكسا”، بحسب ما كشفت مجموعة أمازون.

وتمتلك أمازون خدمتها الموسيقية الخاصة المعروفة بأمازون ميوزيك، وهي تزاحم “آبل” بخدمتها للمساعدة الصوتية “هومبود” المشتملة على “آبل ميوزيك” التي أطلقت قبل ثلاث سنوات وتخطى عدد المشتركين بها في مقابل بدل مالي 50 مليونا في مايو. ويسعى العملاقان التكنولوجيان إلى مزاحمة “سبوتيفاي” الأولى عالميا في مجال البث الموسيقي التي كانت تضم 87 مليون مستخدم باشتراكات مدفوعة حتى نهاية سبتمبر.

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