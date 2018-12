الأولى عربياً.. مصر تُنتج نقود بلاستيكية

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن بدء إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المصرية “الجنيه المصري”، في مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة،

وأضاف أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، مشددا على أن القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة.

وتعتبر مصر أول دولة عربية تنتج النقود البلاستيكية المصنوعة من مادة “البوليمر”، بعد رواجها حالياً في أكثر من 20 بلدا مختلفاً، أبرزها أستراليا وكندا وفيجي وموريشيوس ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة ورومانيا وفيتنام والهند وبريطانيا.

