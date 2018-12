قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب خلال زيارته الأولى لمصر اليوم الثلاثاء إن شركته أطلقت خدمة حجز حافلات في القاهرة تحت اسم “أوبر باص”، في الوقت الذي تهدف فيه الشركة للاستفادة من سوق تنخفض فيها معدلات الدخل.

وأعلنت الشركة أيضا عن تطبيق “أوبر لايت” الجديد، الذي يستطيع العمل في ظل الاتصال البطيء بالإنترنت ومع أجهزة الأندرويد القديمة، ومن المقرر طرحه في الشرق الأوسط خلال أوائل العام القادم.

وقال دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر “هناك ملايين الأشخاص في مصر وفي أرجاء العالم ما زالوا يواجهون عقبات حقيقية في استخدام أوبر”، مضيفا أن المنتجات الجديدة ستجعل استخدام خدمات الشركة أكثر سهولة.

وأشار إلى أن مصر بها أكثر من خمسة ملايين مستخدم لأوبر، مضيفا أن الشركة تستثمر أيضا أكثر من 100 مليون دولار في مركز لخدمة العملاء في مصر.

وقال خسروشاهي “تعد مصر ومنطقة الشرق الأوسط في غاية الأهمية بالنسبة لأوبر، وسنواصل الاستثمار بشكل كبير في هذا الجزء من العالم”.

وأضاف أن خدمة “أوبر باص” الجديدة ستكون الأقل تكلفة بين خدمات أوبر في القاهرة.

تختبر أوبر الخدمة منذ سبتمبر، وستتوسع فيها بأرجاء القاهرة خلال الأشهر القادمة.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إطلاق كريم، منافسة أوبر في الشرق الأوسط، خدمة حجز حافلات في مصر.

وفي الشهر الماضي، قالت رويترز إن كريم تعمل مع بنك الاستثمار جيفريز بخصوص خيارات استثمار وجمع تمويل، بما في ذلك صفقة محتملة مع أوبر.

The post أوبر تطلق خدمة حجز حافلات في القاهرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا