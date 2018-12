سبعيني يطلب حذف 20 سنة من عمره

عمره الحقيقي لايساعده فى العثور على وظيفة[إنترنت]قررت محكمة هولندية رفض طلب مقدم من رجل عجوز يبلغ من العمر 70 عامًا، كان قد طلب رسميا حذف 20 عامًا من عمره، بسبب معاناته في العمل والحب، بحسب وصفه.

وتعود التفاصيل عندما تقدم إيمل راتلباند لمحكمة في مدينة “آرنم” الشهر الماضي، من أجل تعديل تاريخ ميلاده ليصبح عمره 49 عامًا فقط، لأن عمره الحقيقي لايساعده فى العثور على وظيفة، او حتي على شريكة الحياة.

وكان رد الحكمة أن هناك التزامات وواجبات معتمدة على السن الحقيقي للشخص مثل الحق في التصويت والالتحاق بالمدرسة،وتعديل العمر بشكل رسمي، يعني اختفاء 20 سنة من سجلات الميلاد والوفاة والزواج، ما قد يتضمن مشكلات قضائية واجتماعية.

