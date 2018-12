يمنيات مدمنات على الكحول والحشيش في سيؤون

ضبطت قوات الأمن اليمنية في مدينة سيؤون مجموعة من السيدات اليمنيات في حالة سكر وتعاط للمخدرات والحشيش أثناء تواجدهن في إحدى السيارات.

وذكرت الجهات الأمنية، السبت، أنها تلقت بلاغًا جنائيًا من مواطنين فباشرت عملية البحث والتحري، وتم ضبط النساء وسط سيارة تاكسي، وهن من ساكني مدينة سيؤون.

وأفادت التحقيقات بأن الشرطة عثرت على عدد من أصابع الحشيش والحبوب المخدرة بحوزة النساء، وخلال التحقيقات اعترفن بتعاطي وحيازة المخدرات.

وأرجعت المتهمات سبب حيازتهن وتعاطيهن للمسكرات والمخدرات إلى ضعف الوازع الديني.

وبعد انتهاء التحقيقات تم رفع ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق المتهمات.

