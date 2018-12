لعشاق الشاي الأخضر.. فوائد جديدة لهذا المشروب

يرغب الكثر من الأشخاص في شرب الشاي الأخضر، ربما لأنهم يعرفون فوائده على الصحة، ولكن العلماء توصلوا إلى فائدة جديدة لهذا المشروب.

وأعلن علماء جامعة بكين الصينية أن الشاي الأخضر مفيد جدا للعظام، لأنه يساعد في تقوية متانتها.

وقد بينت نتائج دراستهم أن تناول الشاي الأخضر يخفض خطر كسور العظام بنسبة 12%، حيث يؤكد الخبراء أن تناول الشاي الأخضر بصورة دورية منتظمة يحسن كثافة العظام، ما يجعلها أكثر متانة ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

وقد اكتشف الباحثون، أنه لدى الذين باشروا بتناول الشاي الأخضر مع بداية الدراسة، والذين يتناولونه على مدى ثلاثين سنة، انخفضت حالات كسور عظام الحوض بنسبة 20 و30% على التوالي”. ويعلل الخبراء هذا باحتواء الشاي الأخضر على نسبة عالية من المركبات العضوية، كالفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الدقيقة بما فيها الفلور والكالسيوم والمغنيسيوم.

كما يؤكد هذا الرأي نتائج تحليل معلومات عن أكثر من 450 ألف شخص، حيث تأكد الباحثون من أن الذين يشربون الشاي الأخضر على مدى 30 سنة، نادرا جدا ما يصابون بكسور العظام في سن الشيخوخة، مقارنة بأقرانهم الذين نادرا ما كانوا يتناولون الشاي الأخضر.

