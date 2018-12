إمكانية علاج ألم الظهر المزمن من خلال تحفيز دماغك!

لأول مرة أظهر الباحثون في كلية الطب التابعة لجامعة نورث كارولينا أن باستطاعتهم علاج ألم الظهر المزمن من خلال استهداف تحفيز الدماغ! Advertisement .

حيث يقوم العلماء باستهداف منطقة دماغية ذات تيار كهربائي متناوب ضعيف، وتعزيز إيقاعات الدماغ الطبيعية في تلك المنطقة، الذي يمكنه الحد بشكل كبير من الأعراض المرتبطة بألم أسفل الظهر المزمن.

وتشير النتائج التي نشرت وعرضت في مؤتمر المجتمع العصبي في سان دييجو إلى أن الأطباء قد يستهدفون يومًا ما أجزاء من الدماغ باستراتيجيات علاج جديدة غير جراحية، مثل التحفيز المتعاقب الحالي عبر الجمجمة، أو ما يعرف اختصارا بـ TACS التي استخدمها الباحثون في هذه الدراسة لتعزيز الموجات الدماغية، التي تحدث بشكل طبيعي والتي كانت مفهومة لـ علاج ألم الظهر المزمن.

وتتمثل أهمية العلاج بالتحفيز الدماغي في أنه إجراء غير مكلف، ويمكنه أن يجعل الكثير من المرضى في غنى عن اللجوء للمواد الأفيونية. وبالرغم من عدم وجود إجماع على الرأي فيما يخص أن الدماغ يلعب دورا سببيا في الحالة، ولكن البعض يعتقد أن ألم أسفل الظهر له علاقة بالأجزاء ذات الصلة من الجهاز العصبي في العمود الفقري. حيث أظهرت بعض الدراسات السابقة أن بعض الأشخاصض المصابون بالألم الزمن يعانون من تذبذبات دماغية غير طبيعية، ولكن في النهاية مازال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للتأكيد على النتائج وتطبيقها مستقبلا.

