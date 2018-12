وفقا لبحث أجراه الباحثون في جامعة بنسلفانيا، اظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون لمدة ست ساعات في الليلة لديهم بول أكثر تركيزًا وأكثر جفافًا بالمقارنة مع أولئك الذين ينامون بانتظام ثماني ساعات في الليلة، وهو قدر الساعات الموصى به.

وشملت الدراسة التي نشرت في دورية SLEEP أكثر من 20 ألف بالغ في كل من الولايات المتحدة والصين، مع فحص عادات نومهم وعينات البول التي تم تحليلها. وخلصت النتائج إلى الروابط بين نوعية النوم والترطيب لها علاقة بهرمون في الجسم يدعى هرمون فاسوبريسين.

كما ذكر آشر روزنجر الأستاذ المساعد في جامعة ولاية بنسلفانيا أن ” هرمون فاسوبريسين يطلق سراحه بسرعة أكبر وفي وقت لاحق في دورة النوم”. لذلك فالحصول على ست ساعات فقط من النوم في اليوم فقط قد يؤثر على ترطيب الجسم.

وأوضحت الدراسة أن في حال عدم النوم جيدا أو في حال الشعور بالتعب أو السوء في اليوم التالي، يجب عندها شرب كمية كافية من الماء. يمكن أن يكون للجفاف عدد من التأثيرات الضائرة على الجسم، مثل الدوخة، والشعور بالنعاس، ووجود بول داكن اللون ذو رائحة قوية. الطريقة الأفضل للبقاء رطبة هي شرب الكثير من السوائل على مدار اليوم وتجنب أو الحد من المشروبات مثل الكافيين والشاي والكحول، والتي يمكن أن تسبب الجفاف. خاصة أن هناك العديد من الطرق الصحية واللذيذة التي يمكن أن تتغلب على الجفاف من خلالها، في حال كره شرب الماء وعدم الرغبة في تناوله.

The post نقص الماء.. قد يكون وراء عدم النوم جيداً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا