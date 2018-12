“فيتلو” (مرحاض ذكي) ينبه مبكراً للإصابة بالسكري والسرطان

تمكن علماء أوروبيون وأمريكيون، مؤخرا، من تطوير مرحاض ذكي يستطيع تنبيه الشخص الذي يستخدمه إلى أعراض الإصابة بمرضي السكري والسرطان.

وأشرف باحثين من وكالة الفضاء الأوروبية ومعهد ماساشوستش للتكنولوجيا، على تطوير هذه التقنية الثورية.

وتستخدم هذه التقنية منذ مدة وسط العلماء الذين يقيمون في محطة الفضاء الدولية ويعتمدون على تحليل البول للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

ويقوم المرحاض الذكي بتحليل مكونات الفضلات التي تخرج من الإنسان في الحمام، وفي مرحلة تالية، يقوم بإرسال البيانات إلى أجهزة ذكية مثل الهاتف.

ويراهن العلماء على هذا المرحاض لأجل ضمان تشخيص الأمراض وعلاجها في مرحلة مبكرة، لاسيما أن بعض الأشخاص لا يشعرون بأعراض لافتة.

وتقوم المستشعرات الحسية في هذا المرحاض الذكي الذي أطلق عليه اسم “فيتلو” برصد معدل بعض المواد مثل البروتين الزائد والغليكوز.

وما زال الباحثون ينتظرون شركة قادرة على تبني المشروع لأجل تسويقه بدلا من أن يظل مقتصرا على علماء محطة الفضاء الدولية.

