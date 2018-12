“هواوي” تطرح نظامًا جديدًا من الـ”واي فاي” في السعودية

طرحت شركة هواوي الصينية نظامًا جديدًا من شبكة الـ”واي فاي” اللاسلكية بالمنازل باسم “WiFi Q2” في المملكة العربية السعودية.

ووفق ما ذكر موقع “عالم التقنية” ووفقًا للشركة، فإن النظام يوفر ربطًا لاسلكيًا سريعًا للغاية للمنازل الذكية والمتصلة بالإنترنت بشكل دائم، موفرًا مزيجًا بين النظم والبرامج لزيادة السرعة ونطاق التغطية، كما يربط جميع الأجهزة بشكل سهل وشامل.

كما أن نظام الـ”واي فاي” الجديد يضم جهاز منطقي قابل للبرمجية PLC بتكنولوجيا الجيل القادم لشبكات المنازل G.hh، والتي تمكّن الإشارة من اختراق الجدران بسهولة لإيصال الانترنت لجميع أنحاء المنزل بشكل متكافئ.

ويحتوي نظام الراوتر اللاسلكي “WiFi Q2” على جهاز رئيسي قابل للتركيب بكل سهولة، وبعدها يمكن وصله بوحدات تشغيل فرعية لتوزيع الإشارة في كافة أنحاء المنزل.

ويمكن لنظام “WiFi Q2” توفير مزيجًا من الربط والذي يصل إلى “1867 ميجابايت” تجمع بين سرعة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC وخيوط الشبكة اللاسلكية، كما يمكن لكل وحدة من نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي “WiFi Q2” أن توفر الربط لعدد 64 جهازًا مع بعض.

مما يعني أن ذلك النظام يمكنه بسهولة أن يدعم حتى 192 جهازًا.

وقد صُمم نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي الجديد لدعم حتى 16 نقطة اتصال. وبوجود شبكة لاسلكية واحدة في منزلك بأكمله، يوفر النظام الجديد زمن تحويل 100 ملي ثانية (مع بروتوكول 802.11v) يربط المستهلكين أوتوماتيكيًا بأسرع نقطة اتصال.

وطرحت “هواوي” نظامها الجديد عبر مكتبة جرير، وبسعر 999 ريال سعودي.​

