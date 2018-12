قريباً.. “الوضع المظلم” يصل إلى تطبيق واتس آب

يستعد واتس آب للكشف عن طرح ميزة الوضع المظلم، لتصل إلى تطبيق الدردشة تزامنا مع إطلاقها بتطبيق فيس بوك ماسنجر.

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص فى الكشف عن مزايا واتس آب القادمة، أن التحديث الجديد سيتضمن تغيير خلفية التطبيق من الأبيض إلى الأسود، إذ تم طرح الميزة بالفعل بهواتف أيفون مع إصدار iOS 12 ثم أجهزة الكمبيوتر الخاصة به عندما تم تضمينه مع MacOS Mojave، إذ قالت أبل وقت طرحها أنها تقدم مظهرًا جديدًا جذابًا يسهل على عينيك القراءة والتصفح ويساعدك على التركيز على عملك.

قد يبدو الأمر بلا جدوى، ولكن تم الادعاء بأن هذه الميزة يمكن أن تنقذ عمر البطارية

