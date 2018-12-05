7 أعراض مبكرة لسرطان الرئة

في العديد من حالات سرطان الرئة لا تظهر أية أعراض ملحوظة في المراحل المبكرة، والكثير من الحالات لا يتم تشخيصها إلا بعد انتشار المرض، ولكن بعض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة تظهر لديهم أعراض مبكرة.

إذا توجهت إلى طبيبك عندما تلاحظ الأعراض لأول مرة، فقد يتم تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة، عندها يكون العلاج أكثر فعالية. الأعراض الأكثر المبكرة لسرطان الرئة تشمل:

1- السعال المستمر

السعال الجديد الذي لا يتوقف.

السعال المصاحب لعدوى البرد أو الجهاز التنفسي سوف يزول خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن السعال المستمر قد يكون من أعراض سرطان الرئة.

لا تتجاهل السعال المستمر، سواء كان جافًا أو ينتج مخاطًا. راجع طبيبك على الفور.

سوف يستمع إلى رئتيك وقد يطلب منك إجراء فحص بالأشعة السينية أو اختبارات أخرى.

2- تغيير في السعال

يجب الانتباه إلى أي تغييرات في السعال المزمن، خاصةً إذا كنت تدخن.

إذا كنت تسعل أكثر من مرة، فإن سعالك يكون أعمق أو يبدو أجش، أو أنك تسعل دمًا أو كمية غير عادية من المخاط، فقد حان الوقت لتحديد موعد عند الطبيب.

إذا واجه أحد أفراد العائلة أو صديق هذه التغييرات، فاقترح عليه زيارة الطبيب.

3- تغيرات في التنفس

ضيق في التنفس أو التنفس بسهولة هي أيضا أعراض محتملة لسرطان الرئة.

يمكن أن تحدث التغييرات في التنفس إذا كان سرطان الرئة يمنع أو يضيق مجرى الهواء، أو إذا كان سائل من الورم الرئوي يتراكم في الصدر.

احرص على ملاحظة ما إذا كنت تشعر أنك متلهف أو تشعر بالضيق في التنفس.

إذا وجدت صعوبة في التنفس بعد صعود السلالم أو أداء المهام التي كنت تقوم بها في وقت من الأوقات، فلا تتجاهل ذلك وراجع الطبيب.

4- الصفير

عندما تصبح المسالك الهوائية مقيدة أو مسدودة أو ملتهبة، تنتج الرئتين صوت صفير أو أزيز عند التنفس.

قد يكون وراء الأزيز أسباب متعددة، بعضها حميدة ويمكن علاجها بسهولة.

ومع ذلك، فإن الأزيز هو أيضًا أحد أعراض سرطان الرئة، وهذا هو السبب في أنه يستحق اهتمام طبيبك.

لا تفترض أن الصفير يحدث بسبب الربو أو الحساسية، اطلب من طبيبك تأكيد السبب.

5- ألم في منطقة الصدر

قد يسبب سرطان الرئة ألمًا في الصدر أو الكتفين أو الظهر.

قد لا يرتبط الشعور المؤلم بالسعال، أخبر طبيبك إذا لاحظت أي نوع من ألم الصدر، سواء كان حادًا، باهتًا، ثابتًا أو متقطعًا.

يجب أيضًا ملاحظة ما إذا كان يقتصر على منطقة معينة أو يحدث في جميع أنحاء صدرك

عندما يتسبب سرطان الرئة في الام في الصدر، قد ينجم عدم الراحة عن تضخم العقد الليمفاوية أو ورم خبيث إلى جدار الصدر، البطانة حول الرئتين أو ما يسمى بغشاء الجنب، أو الضلوع.

6-تغيير في الصوت

إذا لاحظت تغييرًا كبيرًا في صوتك، أو إذا أشار شخص اخر إلى أن صوتك يبدو أعمق، أجش، أكثر قسوة، فاحصل على المشورة من طبيبك.

يمكن أن يحدث بحة في الصوت بسبب نزلة برد بسيطة، لكن هذا العرض قد يشير إلى شيء أكثر خطورة عندما يستمر لأكثر من أسبوعين.

قد تحدث بحة الصوت المرتبطة بسرطان الرئة عندما يؤثر الورم على العصب الذي يتحكم في الحنجرة أو صندوق الصوت.

7-انخفاض في الوزن

قد يرتبط فقدان الوزن غير المبرر والمبالغ به بسرطان الرئة أو أي نوع اخر من السرطان.

عندما يكون السرطان موجودًا، قد ينجم هذا الانخفاض في الوزن عن الخلايا السرطانية التي تستخدم الطاقة، وقد ينتج أيضًا عن التحولات في طريقة استخدام الجسم للطاقة من الطعام.

لا تتجاهل أي تغيير في وزنك إن لم تحاول أنت القيام بذلك. قد يكون دليلا على تغيير في صحتك.

المصدر: موقع ويب طب

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