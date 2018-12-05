كيف تمنع ابنك المراهق من تدخين السجائر؟‎

البدايات والرغبات مختلفة والنتيجة واحدة، فبعض المراهقين يبدؤون رحلة التدخين؛ بحثا عن المظهر الجيد أو الأكثر رجولة، أو تقليدا لأصحابهم، لكن الأمر يتحول مع الوقت إلى كارثة صحية تؤثر على كافة نواحي الحياة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن معظم المدخنين البالغين بدؤوا رحلة التدخين عندما كانوا في مرحلة المراهقة، وهنا 6 طرق لمساعدة المراهقين على تجنب التدخين:

1- القدوة:

المراهقون أبناء المدخنين عادة ما يكونوا هم أيضا مدخنين، لذا فأول خطوة لإبعاد المراهق عن التدخين هو أن يتوقف الأبوين عنه، يمكنك على الأقل أن تبدأ رحلة الامتناع عن التدخين بعدم فعل ذلك أمام ابنك المراهق، ويمكنك استشارة طبيبك ليساعدك على التخلص من هذه العادة.

2- تعرف على الأسباب:

في بعض الأحيان يكون تدخين المراهقين شيء من التمرد أو لمصادقته عددا من المدخنين، وفي أحيان أخرى يكون من أجل أن يسيطر على وزنه أو من أجل الشعور بالاستقلالية، معرفة السبب يوفّر عليك عناء كثيرًا، وبالتالي علاج الأمر من جذوره.

3- نصيحتك مهمة ولو ظهر عكس ذلك:

إذا كان لديك ابن مراهق، قد تشعر إلى ميله لعدم سماع نصائحك، قد يكون هذا صحيحًا، ولكن في معظم الأحيان يكون ظاهريا فقط، عليك أن تنصحه حتى لو شعرت بأن نصائحك لا تجد طريقها إلى أذنيه.

4- أضرار التدخين:

عليك أن تتأكد أن ابنك المراهق على علم بكل أضرار التدخين، بداية من الرائحة السيئة التي يتركها في الفم، مرورًا بتحويله الأسنان إلى اللون الأصفر، وانتهاءً بسلبه الطاقة، وهو ما يجعله أكثر استعدادًا لممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى.

5- مصروفات التدخين:

أسعار السجائر ليست رخيصة، اصدم ابنك المراهق بحجم الأموال التي عليه أن يدفعها مقابل عام من التدخين، وماذا يمكنه أن يفعل بهذه الأموال عوضا عن ذلك.

6- تعليم الرفض:

قد يتعرض ابنك المراهق إلى الضغط من أقرانه لشرب السجائر، عليك تعليمه أن يقول لهؤلاء “لا شكرًا” فهذا يساعده بطريقة لا يمكنك أن تتخيلها

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