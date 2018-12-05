أسهل 5 طرق لتحميل فيديوهات “يوتيوب”.. هل جربت حيلة “SS”؟

كثيرا ما يواجه مستخدمو موقع الفيديوهات الأشهر “يوتيوب” خلال تصفحهم، مشكلة عدم تمكنهم من تحميل الفيديوهات التي أثارت اهتمامهم، ويرغبون في الاحتفاظ بها على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية، والعودة لمشاهدتها في وقت لاحق دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ولذا إليك أسهل الطرق التي يمكنك بها تحميل مقاطع الفيديو من الموقع الشهير:

– برنامج 4K Video Downloader:

لتحميل مقاطع الفيديو من يوتيوب يمكنك استخدام هذا البرنامج المجاني متعدد الاستخدامات، وأسلوب الاستخدام سهل للغاية حيث تقوم بلصق رابط الفيديو “URL” للبرنامج ومن ثم اختيار الصيغة المناسبة وتحميله بكل سهولة، بالإضافة إلى قدرة البرنامج على تحميل ما يصل إلى 24 فيديو في وقت واحد.

– YouTube Premium:

باشتراكك في تطبيق “يوتيوب بريموم” المدفوع تستطيع الحصول على العديد من المميزات من “يوتيوب”، ومنها مشاهدة مقاطع الفيديو وتحميلها حتى بدون إنترنت من الأصل، وكذلك يمكنك الاستماع إلى الموسيقى التي تبث من خلال “جوجل بلاي ميوزك” دون إعلانات، ومشاهدة المسلسلات والأفلام الخاصة بـ”يوتيوب ريد”.

– مواقع التحميل المتخصصة:

يوجد العديد من المواقع المنتشرة على الإنترنت والتي تتخصص في تحميل مقاطع الفيديو، وبمجرد دخولك إليها تسمح لك بوضع رابط الفيديو في صندوق محدد ومن ثم اختيار الصيغة المناسبة قبل الضغط على الزر الخاص بالتحميل وبالجودة التي تحددها.

ومن أبرز هذه المواقع “Savefrom.Net”، حيث تقوم بسهولة بمسح حروف “WWW” في رابط الفيديو على يوتيوب واستبدالها بحرفي “SS” ثم النقر على بحث وبذلك تنتقل إلى الموقع مباشرة، وما يكون عليك سوى الضغط على الفيديو واختيار الصيغة المناسبة ومن ثم التحميل، وهي تعتبر أسهل طرق التحميل من مواقع الإنترنت.

ويمكنك فتح موقع “Savefrom.Net”، ثم نسخ رابط فيديو اليوتيوب، وقم بوضعه في الموقع ثم اضغط “Enter” واستكمل الخطوات كما في الطريقة الأولى.

ويمكنك كذلك استخدام موقع “Save-Video.Com” وطريقة استخدامه بسيطة، حيث تذهب إلى عنوان رابط الفيديو الذي تريد تحميله ثم تقوم بإضافة كلمة “Link” إلى الرابط عن طريق وضعها قبل كلمة “youtube” بدون فواصل أو مسافة، ومن ثم يقودك ذلك إلى الموقع نفسه لتقوم بتحميل الفيديو المطلوب.

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