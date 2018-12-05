5 أعمال سينمائية شهيرة مقتبسة من روايات مسرحية‎.. أيها أفضل؟



“وما الدنيا إلا مسرح كبير”.. هكذا قال “شكسبير” واصفًا الحياة والمسرح في عبارته الشهيرة، معبرًا عن كون الخشبة الفنية أكبر انعكاس للحياة، وللحق فهناك الكثير من الأعمال الفنية المسرحية التي نالت شهرة كبيرة، وقدمت الترفيه والمتعة للعديد من محبي الفن على مدى سنوات طويلة، ولهذا ومع تطور التقنيات الحديثة كان واجبًا أن تنتقل هذه الأعمال الفنية من خشبة المسرح إلى شاشة السينما التي أعطتها مزيدًا من النجاح والانتشار، وهذه أبرز الأفلام المأخوذة من أعمال مسرحية شهيرة:

– روميو وجوليت:

الفيلم الدرامي الرومانسي “روميو وجوليت” الذي تم إنتاجه في عام 1996، مأخوذ عن مسرحية “روميو وجوليت” الشهيرة لصاحبها الشاعر الإنجليزي الشهير “ويليام شكسبير”، وأخرجه باز لورمان، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو، وكلير دانيس، وقد استخدمت عبارات كاملة من المسرحية الأصلية.

– أسوار Fences:

فيلم من بطولة الممثل العالمي دينزيل واشنطن وفيولا دافيز، والذي صدر في 15 ديسمبر 2016، وهو فيلم مأخوذ في الأصل من مسرحية تحمل نفس الاسم، وقام ببطولتها واشنطن في “برودواي”، من تأليف أوغست ويلسون، وهو من قام بكتابة سيناريو وحوار الفيلم أيضًا، وتدور أحداث الفيلم في الخمسينيات في أمريكا، حول “تروي ماكسون” الذي يحاول أن يهتم بأسرته ويتصالح مع ما يحدث في حياته السابقة من أحداث مؤسفة.

– دراكولا:

أحد أشهر أفلام مصاصي الدماء المرعبة، وأُنتج سنة 1931، من إخراج تود براوننغ، وبطولة بيلا لوغوسي في دور الكونت دراكولا، ويستند الفيلم إلى مسرحية تم تقديمها في عام 1924، وتحمل نفس الاسم، والتي بدورها تعتمد على رواية “دراكولا” للكاتب “برام ستوكر”.

– القليل من الرجال الطيبين A Few Good Men:

أحد أيقونات الأفلام الأمريكية والذي تم إنتاجه في عام 1992، من إخراج روب رينر وبطولة توم كروز وجاك نيكلسون وديمي مور، تم تحويله ليناسب الشاشة من مسرحية تحمل الاسم ذاته، ويدور حول المحكمة العسكرية لجنود المشاة الأمريكيين المتهمين بقتل زميلهم، والفيلم ذاته كان مصدر إلهام للفيلم الهندي “شوريا”، الذي تم إنتاجه في 2008.

– جريمة قتل في قطار الشرق السريع:

فيلم أمريكي تم إنتاجه في عام 2017 من إخراج كينيث براناه، ويستند إلى مسرحية من نفس الاسم مأخوذة بدورها من الرواية الشهيرة التي تحمل ذات الاسم وكتبتها كاتبة الروايات البوليسية الشهيرة “أجاثا كريستي”، في 1934، وضم العديد من المشاهير مثل بينلوب كروز، ويليم دافو، وجودي دينش، وجوش غاد، وديريك جاكوبي، ويروي قصة قتل رجل أعمال فاسد على متن قطار يتحرك من تركيا إلى أوروبا.

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