مميزات وعيوب الهاتف الذكي

الهاتف المحمول أو النقال أو الجوال أو الخلوي ولاخير الذكى، لقد قطع هذا النوع من الهواتف شوطا طويلا منذ طرحه في أواخر الثمانينات، وقد كان فى بداياته بسيط وسهل الاستعمال كوسيلة للاتصال الصوتى ومحدود التواجد لارتفاع التكلفة، واستمر التطوير والتحديث حتى وصل اليوم ليكون بمواصفات الحواسيب بل هناك انواع منها تفوقت على الحواسيب.

قد لا تخلو مدينة او قرية من مكان لبيعها وصيانتها، وهناك الكثير من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وبالانترنت بها الدعاية والمعلومات حول هذه الانواع من الهواتف، وزاوية التكنولوجيا بهذا الصحيفة تزخر بالمعلومات والحديث حول الهواتف وخاصة منها الذكية.

عندما تصبح هذه الهواتف الذكية أكثر تعقيدا وأكثر انتشارا، تصبح مميزات وإيجابيات وعيوب وسلبيات استخدامها ذات اهمية لمن يرغب فى الاقتناء او التزود بالمعلومات الحديثة حولها، وكما هو معروف ان كل شيء له مزاياه وعيوبه، وبالتالى معرفة كيف يمكن الاستفادة من الهواتف الذكية، وفي الوقت نفسه معرفة بعضا من عيوب تكنولوجيا الهواتف الذكية:

أولاً: المميزات

1. الاتصالات الفورية وتواصل الناس مع بعضهم البعض بشكل أساسي وافضل من السابق، فمع ظهور تكنولوجيا الهواتف الذكية فقد مهدت الطريق إلى الرسائل النصية والدعوة والدردشة المرئية والتطبيقات التي تسمح للأشخاص بالتواصل الفوري مع الجميع في جميع أنحاء العالم.

2. تصفح الانترنت حيث جعلت من السهل على الأشخاص تصفح الويب، والتي تمكنهم من البحث والوصول إلى مواقع الويب في أي وقت وفي أي مكان ويمكن للأشخاص الوصول بسهولة إلى المعلومات.

3. الكميرات المتطورة فهى ذات اهمية، فهي توفر على الأشخاص شراء كاميرا رقمية منفصلة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وامكانية النشر في وسائل الإعلام الاجتماعية، وتعتبر الكاميرا المتطورة كأهم اعتبار للمستهلكين في شراء هاتف ذكي.

4. وسائل الترفيه حيث تعتبر الهواتف الذكية مصدرا للترفيه، من الألعاب والموسيقى والأفلام والكتب الالكترونية.

5. الراحة اذ ان أحد الأسباب الرئيسية لشراء الهاتف الذكي هو الراحة بفضل إمكانات الإنترنت المضمنة، وامكانية التحقق من الرصيد بالمصرف ودفع الفواتير والرد على رسائل البريد الإلكتروني أثناء التنقل وبعيدا عن جهاز الحاسوب، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة أمر سهل مع راحة الرسائل النصية والقدرة على تحديث حسابات الشبكات الاجتماعية، وامكانية تحديد والتبية عن المواعيد

6. المساعدة فى التعليم وخاصة للاطفال حيث ان سهولة الوصول إلى المعلومات والمحتوى المفيد، ويمكن للأطفال الحصول على مزيد من التعلم التفاعلي من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية ولعب تطبيقات التعليم، ويمكنهم أيضا تصفح الإنترنت بسهولة إذا كانوا يريدون البحث عن شيء ما حول موضوع ما.

7. التطبيقات المساعدة حيث يمكن للهواتف الذكية فعل كل شيء تقريبا بمساعدة التطبيقات، وهناك ملايين التطبيقات التى يمكن الوصول إليها خلال الانترنت، وتختلف وظائف التطبيقات عن بعضها البعض، مثل محرر الصور ومقاطع الفيديو وحجز التذاكر والمتجر عبر الإنترنت ونظام الدفع وتحليل البيانات والمساعد الشخصي وما إلى ذلك.

8. نظام تحديد المواقع العالمى حيث تسمح هذه التكنولوجيا للأشخاص بتحديد عناوين معينة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، ويساعد هذا على تحسين التواصل والتنقل.

9. الكل فى الكل حيث يمكن القيام بكل ما يريده المستخدم دون أن يعرفه أحد، ويمكن التقاط صور لنفسه وتأمين مكتبة الصور الخاصة به بكلمة مرور، ويمكنه أيضا إرسال الرسائل إلى أحبائه دون خوف من أي شخص يعرف ذلك، ويمكن أيضا إجراء المعاملات عبر الإنترنت من خلال الهواتف الذكية.

ثانياً: العيوب

1. التكلفة اذ يمكن أن تكون الهواتف الذكية باهظة الثمن، ولا سيما تلك الهواتف المتطورة ذات المواصفات والميزات الرائعة، وبصرف النظر عن الهاتف الذكي نفسه فتتطلب بعض التطبيقات التي يتم شراؤها من أجل الاستخدام الكامل للوظائف الأخرى التي يقدمها التطبيق، فقد تكون هلا ايضا ذات تكلفة مرتفعة.

2. ضعف التفاعل الاجتماعي فاستنادا إلى البيانات الجديدة الصادرة عن شركة التحليلات الامريكية “Flurry”، يستخدم الأشخاص الهواتف الذكية لمدة 5 ساعات على الأقل يوميا وأضافت أيضا أن استخدام الأشخاص للتطبيقات يرتفع إلى 69٪ في العام 2017، ومع هذا يتراجع التفاعل الاجتماعي “الحقيقي”، اذ لم يعد الأشخاص يتفاعلون مع الأشخاص بالخارج لأنهم يميلون إلى قضاء المزيد من الوقت مع هواتفهم الذكية.

3. إلهاء يمكن للهواتف الذكية أن تشتت الانتباه، حيث تعلم التطبيقات المستخدم عندما تكون هناك رسائل وتحديثات وعروض أحدث وما إلى ذلك، وهذا له الاثر الذي يمكن أن يؤثر على إلانتاجية، فعند حضور هذه الإشعارات سيجد المرء نفسه متجه الى الاطلاع عليها.

4. مشاكل صحية فقد تم العثور على انها يكون لها تأثير سلبي على الصحة حيث تصدر طاقة ترددات لاسلكية يمكن استيعابها بواسطة الأنسجة في الجسم، وتساهم فى الحرمان من النوم وهو أحد الآثار السيئة الشائعة لاستخدامها، وعلاوة على ذلك تنتج نوع من الضوء الذي يمكن أن يضر شبكية العينين.

5. الادمان اذا استيقظ الانسان في الصباح ووجد نفسه متجه الى هاتفه أولا أكثر من أي شيء آخر، فهذه علامة مبكرة على إدمان الهواتف الذكية وهذه المشكلة قد تؤدي إلى إدمان ذا خطورة، فقد يشتمل هذا الإدمان على الألعاب ووسائل الإعلام الاجتماعية وما الى ذلك.

6. تهديدات الخصوصية فمهما كان هناك تطبيقات الخصوصية فلا تزال هناك مخاطر وتهديدات أمنية في كل مكان، ودائما ما يكون المخترقون حاضرين وتكون الفيروسات الظاهرية فعالة، وبالتالى الهواتف الذكية عرضة لهذه التهديدات عند الوصول إلى الإنترنت، مما يدعو الى وجوب أن يكون هناك حذر أكبر عند فتح المواقع والروابط.

7. محتوى غير خاضع للرقابة فهناك عيب في سهولة الوصول إلى المعلومات والإنترنت، فيمكن للأشخاص ولا سيما الأطفال، مشاهدة المحتوى غير الخاضع للرقابة بما في ذلك العنف والمحتوى الإباحي وما إلى ذلك، عن غير قصد أو غير ذلك، وبالتالى فى مثل هذه الحالات يجب التأكد من تنظيم استخدامهم للهواتف الذكية.

عمر البطارية فكلما زاد عدد التطبيقات والبرامج الموجودة على الهاتف، زادت الطاقة التي يحتاج إليها، وكلما يتم استخدام الهاتف كلما كانت البطارية أسرع فى الحاجة للشحن، وتزداد المشكلة فى حالة عدم وجود امكانية للشحن فى ذلك المكان والوقت.

