قريباً .. التحكم بالجين المسؤول عن السمنة !

أجرى علماء من جامعة فليندرز الأسترالية، تجربة ناجحة على الفئران أثناء البحث عن طريقة ناجعة لمنع زيادة الوزن.

وبحسب موقع “ياهو”، فإن هذه الطريقة الطبية على إزالة جين مسؤول عن زيادة الوزن يعرف بـ” RCAN1″، وبعد إجراء هذا التدخل يصبح الجسم في رشاقة دائمة.

وشملت التجربة فئران يقدم لها غذاء مشبع بالدهون، وأظهرت النتائج أن هذه الحيوانات ظلت رشيقة بعدما أزيل منها الجين المذكور، فضلاً على قدرتها قادرة على حرق الطاقة في الجسم بصورة أكبر بعد إزالة الجين، ويأمل العلماء أن تنطبق هذه النتائج المشجعة على جسم الإنسان.

وينبه باحثون إلى أن إزالة هذا الجين لا تعني نهاية المشاكل، لأن الشخص الذي يأكل بدون ضوابط يظل معرضا للاضطرابات الصحية حتى وإن لم يصب بالسمنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا