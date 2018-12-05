الصحة تحمّل إدارة “طرابلس المركزي” مسؤولية تردي الخدمات بقسم الإسعاف

حمّلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأربعاء، إدارة مستشفى طرابلس المركزي، مسؤولية سوء الخدمات التي يقدمها قسم الإسعاف بالمستشفى، مؤكدة أنها ستشكل لجنة للإشراف المباشر على تسيير القسم بعد إحالة “المخالفين” للتحقيق.

وقال وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تعمل على إحالة عدد كبير من المرضى داخل قسم الإسعاف بالمستشفى إلى عدد من المصحات الخاصة؛ لسوء أحوالهم الصحية؛ في حين سينقل بعضهم إلى دولة تونس لتعذر علاجهم بالداخل.

وأضاف هيثم أن تعليمات عاجلة صدرت لتشكيل لجنة أزمة تضم في عضويتها إدارات من الوزارة تشمل (القانونية والتفتيش والمتابعة والمشروعات والشؤون الطبية) إلى جانب إدارة المستشفى، وتتولى مهمة فصل القسم إداريًا، والنظر في أداء إدارة المستشفى، واستحداث قسم صيانة خاص بأقسام الحوادث، وتخصيص عهدة مالية خاصة بالصيانة الدورية اليومية، إلى جانب الإشراف على تسيير القسم إلى حين استعادة القدرة السريرية له.

وذكر هيثم أن الوزارة ستتخذ جملة من الإجراءات حيال “الإهمال الكبير” بالقسم، واعدًا بحزمة إجراءات “حازمة واستثنائية” في طريقها إلى التنفيذ ستطال كل مرافق الخدمات الصحية العامة.

وكان وكيل وزارة الصحة كشف، في نوفمبر الماضي، عن أعمال صيانة “جذرية وشاملة” سيشهدها قسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي.

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