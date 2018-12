عطل فني يضرب سيارات «سوبارو» والشركة تتعهد بالصيانة والتعويض

كشفت شركة سوبارو عن نيتها سحب 25641 سيارة كانت قد طرحتها في السوق الصينية.

حيث أشارت الشركة إلى أنها واعتباراً من 11 يناير العام 2019، ستبدأ بسحب نماذج من سيارات “Forester” و”XV” و”BRZ”، كانت قد طرحت في الصين ما بين عامي 2012 و2013.

كما أوضحت سوبارو أن عملية السحب تأتي بسبب خلل فني في نوابض صمامات المحركات في تلك السيارات، وهذا الخلل قد يتسبب بدخول شوائب إلى المحركات وانفجارها في حالات معينة.

هذا وتعهدت سوبارو بإصلاح تلك الأعطال مجاناً، واستبدال القطع المعطلة وتعويض مالكي السيارات عن أي أضرار كانت قد لحقت بهم بسببها.

