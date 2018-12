بعد حديثها مع داعية إسلامي حول الزواج، أثارت الموديل السعودية، ريانا عبد الله، جدلاً واسعاً، لا سيما بعد تعليق الداعية على مسألة “الجنس”.

وبحسب صحيفة المرصد السعودية، كانت الموديل السعوديىة ظهرت في برنامج “اتجاهات” بقناة روتانا خليجية، بعد استضافة الإعلامية نادين البدير لها برفقة الفنان فايز الشمراني والداعية يوسف القعيط.

وأثارت الحلقة جدلا بين ناشطين، بعد رد الداعية يوسف القعيط، الذي اعتبره كثيرون صادماً وغير موفق على كلام الموديل ريانا بشأن رأيها بالزواج.

وكانت المودل ريانا ردت على سؤال الإعلامية نادين عن رأيها بالزواج، بالقول:

“إن المرأة اليوم لم تعد بحاجة للرجل كما في السابق، وإن بإمكانها أن تتحكم في حياتها وتستمر بها دون وجوده”

ليفاجئها رد الداعية القعيط بالقول:

“إلى وين بتوصلين بدون رجل؟ أنا أقول إنتي تعيشين بدون أكل وشرب وبدون نوم؟ حطي معهم الجنس ما تقدرين”.

وتسبب رد الداعية القعيط بجدل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقوله.

رد صادم من #يوسف_القعيط على كلام #ريانا_عبدالله عن عدم تحمسها للزواج:

انت ما تقدري تعيشين بدون "جنس"!#اتجاهات@nadinealbdear pic.twitter.com/TfLf3TXTxg — خليجية (@Khalejiatv) December 2, 2018

The post موديل سعودية وداعية إسلامي.. وحديث عن الزواج والجنس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا