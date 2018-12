«ببجي» التطبيق الأكثر شعبية بين عشاق الألعاب على جوجل بلاي

كشف القائمون على متجر “Google Play” الإلكتروني عن قائمة بأشهر تطبيقات أندرويد وأكثرها تحميلاً هذا العام.

حيث جاء من بين أفضل التطبيقات تطبيق “Drops” التعليمي الذي يستخدم لتعلم أكثر من 30 لغة عبر رسوم توضيحية وألعاب مبسطة، وتطبيق “edadil” الذي يستخدمه الملايين لمعرفة الحسومات على أسعار البضائع في مختلف المحال التجارية.

هذا حصل تطبيق لعبة “PUBG MOBILE” على لقب التطبيق الأكثر شعبية بين عشاق الألعاب، أما تطبيق “Squid” لكتابة الملاحظات والنصوص وتحويلها إلى ملفات PDF، فقد صنّف من أكثر التطبيقات التي يفضل المستخدمون استعمالها كل يوم.

من جهة أخرى شملت القائمة أيضا تطبيق “VIMAGE” المخصص لتعديل الصور، وتطبيق “Neverthink” و”TikTok” الذي يجمع أفضل مقاطع الفيديو.

