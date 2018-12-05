شخص يحول نفسه إلى نظام GPS

قام شخص يدعى ليفيو بابيتز يبلغ من العمر 38 عاما بزرع شريحة داخل صدره مزودة ببوصلة بلوتوث، وأوضح “بابيتز” أن الأمر يعطيه “إحساسا بشرياً جديداً” وأن شريحة تهتز في كل مرة يواجه فيها Babitz إلى الشمال محولا نفسه إلى نظام ملاحي فعال.

وتم إرفاق الشريحة الإلكترونية بالجلد مع قضبان اثنين من التيتانيوم ( شخصية Iron Man ) حيث كان تبريره أن الناس دائما يحدقون في الشاشة للذهاب للمكان الذي يقصدونه وليس لديهم أي فكرة عن ما يدور حولهم من أشياء

وأضاف “بابيتز” يمكن أن يكون هذا الحدث بالتقني الكبير في المستقبل حيث تسمح للمكفوفين معرفة المكان الذي يقصدونه دون الاعتماد على الآخرين.

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