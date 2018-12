رسميا لعبة PUBG باللغة العربية

أعلن فريق التطوير لدى PUBG عن تعريب اللعبة بالكامل من القوائم وتفاصيل لأول مرة على نسخة الهواتف الذكية، بعد النجاح الكبير الذي شهدته اللعبة في كل العالم، والجدل الذي صاحبها وما زال قائما هذه الفترة حول ما تضمنته من مشاهد وأفكار القتل والعنف.

وأوضح فريق التطوير على الحساب الرسمي للعبة على تويتر، عن إمكانية توفير خوادم مخصصة للاعبين في منطقة الشرق الأوسط تمكنهم من الوصول والإتصال بدون أي انقطاع للانترنت.

وتعتبر اللعبة متوفرة مجانيا على نظامين iOS و Andriod مما بعد اكتسابها الشهرة الكبيرة في مدة قصيرة لم تكن متوقعة.

You asked for it, we listened. Arabic client of PUBG MOBILE is coming, as well as Middle Eastern servers! pic.twitter.com/HdPCnNDoYw

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) December 1, 2018

