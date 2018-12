بقيمة 34 مليون دولار[إنترنت]قضت محكمة إيطالية بأحقية جونين أفيري، ملكة جمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية في عام 1968م، لمعلم “بالازو كولونا” التاريخي في روما، والذي يبلغ ثمنه 34 مليون دولار، ويعود لعائلة نبيلة في إيطاليا.وجاء قرار المحكمة بصفتها وارثة شرعية عن زوجها المتوفى في عام 2004، الأمير أوغو كولونا، الذي يملك ذلك المعلم. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأربعاء، أن النطق بالحكم جاء بعدما تقدم ابن كولونا، الدوق اوددون، بقضية يتهم فيها أفيري (72 عامًا) بأنها كانت على ذمة رجل آخر عندما تزوجت والده في عام 1992م، وهو ما يجعل زواجها الثاني غير صالح وهو الوارث الشرعي الوحيد لوالده. ولكن المحكمة أبطلت ادّعاءه بعد شهادة أفيري التي أكدت بأنها كانت مُنفصلة عن زوجها الأول عند زواجها من الأمير كولونا، فيما وصف اوددون الحكم بغير المنصف. ويعود تاريخ عائلة كولونا إلى القرن الثالث عشر، حيث اشتهرت بقوتها، وعمل أبناؤها في الدين والسياسة خلال العصور الوسطى وعصر النهضة روما. وتنقل قصر “بالازو كولونا” بين 20 جيلًا من أبنائها، حيث كان منزلًا لعدد من الكاردينالات، وزارته شخصيات هامة على مر العصور. وكانت أفيري اتجهت للتمثيل في سبعينات القرن الماضي، بعد حصولها على لقب ملكة جمال كاليفورنيا، وفي تسعينات القرن الماضي انتقلت إلى روما، وتزوجت من أمير كولونا.

The post ملكة جمال سابقة ترث معلمًا تاريخيًا في إيطاليا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا